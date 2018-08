Windkraft – Bürger nehmen erneut Stellung

Die Absicht des Regionalverbandes Braunschweig, neue Windkraft-Anlagen im Landkreis Helmstedt zu installieren, bleibt umstritten. Dabei arbeitet er im Zuge des Raumordnungsprogramms schon seit Jahren an den Plänen zur Erweiterung der Nutzung von Windenergie. Seit Mittwoch liegen geänderte Entwürfe im Dienstgebäude an der Frankfurter Straße 2 in Braunschweig aus. Einsehbar sind sie selbstverständlich auch auf der Webseite der Behörde....