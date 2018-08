Fischerstechen – Besonderer Spaß auf dem Stiegerteich

Die Marinekameradschaft rüstet sich für ihren großen Tag – das Fischerstechen am Sonntag auf dem Helmstedter Stiegerteich, der an das Marineheim angrenzt. „Wir laden am 26. August zum ersten Fischerstechen ein“, erzählt Heinz Uhlemann, der Vorsitzende der Marinekameradschaft. Mitmachen kann jeder,...