Musik über Funk beim Radio-Open-Air „Free Quenz“

Schöningen. Die Veranstaltung bietet im Schlosspark in Schöningen Spiel, Spaß, Picknick. Die Unterhaltung kommt auf 96,5 Megahertz.

Das Jugendfreizeitzentrum der Stadt Schöningen lädt am Samstag, 1. September, wieder zu einer ganz besonderen Picknick- und Spaßveranstaltung im Schlosspark ein. „Free Quenz“ ist ein Radio-Open-Air, bei dem DJ Electron B und die Nachwuchs-DJs aus dem Jugendzentrum live Musik auflegen. Das besondere: Es gibt keine Lautsprecher – die Musik kann auf dem gesamten Parkgelände über ein mitgebrachtes Radio empfangen und gehört werden.

In der Zeit von 15 bis 19 Uhr kann laut Mitteilung des Jugendfreizeitzentrums gegrillt, gegessen und gefeiert werden. Picknickdecken, Grill, Essen und Getränke müssen mitgebracht werden. Das Team des JFZ bietet an dem gesamten Nachmittag kostenfrei Spiel und Spaß an. Kletteraktionen, je nach Wetter eine Wasserrutschbahn (Badesachen mitbringen!), Jonglieren, Volleyball, Disc-Golf und vieles weitere lassen keine Langeweile aufkommen.

Unterstützt wird es dabei vom Jugendrotkreuz Schöningen und von weiteren Personen und Vereinen. Überall im Park kann bei angenehmer Lautstärke die Live-Musik über die Frequenz 96,50 MHz gehört werden.

Der Eintritt ist frei, jeder kann kommen. Mitzubringen ist ein Radio mit Batterien und alles, was man für ein Picknick und einen vergnügten Nachmittag braucht. Bisher spiele die Wettervorhersage mit, wie es in der Mitteilung heißt. Sollte sich dies ändern, wird die Veranstaltung möglicherweise auf Sonntag verschoben. Weitere Informationen gibt es unter www.jfz-schoeningen.de und auf der facebook-Seite des Jugendfreizeitzentrums.