Zoll stoppt Lieferwagen mit Dopingmitteln

Den Beamten des Hauptzollamts Braunschweig ist bei einer Kontrolle auf der Autobahn 2 bei Helmstedt ein Erfolg gegen Doping gelungen. Am Dienstag beschlagnahmte der Braunschweiger Zoll 1475 Päckchen mit Testosteron-Präparaten.

Ein in Geschenkpapier eingewickeltes Paket befand sich in einem osteuropäischen Kleintransporter, der auf dem Weg nach Westen war. Den Vorgang beschreibt der Zoll so: „Die verdachtsunabhängige Kontrolle des Fahrzeugs verlief zunächst völlig problemlos, bis die Zöllner des Hauptzollamts Braunschweig auf ein großes Paket in Geschenkpapier stießen, dass die Neugier der Kontrolleure weckte.“

Da der Fahrer weder sinnvolle oder nachvollziehbare Angaben zu dem Paket machen konnte oder wollte, wurde es kurzer Hand geöffnet und der Inhalt untersucht. Enthalten waren insgesamt 1475 Dopingpräparate in Form von Tabletten und Ampullen.

Die sichergestellten Mittel waren nicht nur wertvoll, sondern vor allem gefährlich und illegal. Der Wirkstoffgehalt überstieg die in Deutschland zulässigen Grenzwerte teilweise um das 3800-Fache.

Auch wenn es sich bei dem Paket tatsächlich um ein Geschenk für Dritte handeln sollte, hätte Zolloberinspektor Andreas Löhde vom Hauptzollamt Braunschweig keinerlei schlechtes Gewissen: „Wir dürfen und müssen auch fremder Leute Geschenke aufmachen. Im vorliegenden Fall wäre es für den Dopingsünder das größere Geschenk, wenn er seinen Lebenswandel überdenken würde“.

Zumindest ein Denkanstoß wird wohl das Strafverfahren sein, das gegen den Transporteur eingeleitet wurde. Bei Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz droht bis zu drei Jahren Haft.

Vorläufig durfte der Fahrer seine Reise nach Zahlung einer Kaution (Sicherheitsleistung nach § 132 Strafprozessordnung) fortsetzen ­ selbstverständlich ohne seine Dopingmittel.