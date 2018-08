Mackendorf hat neue Majestäten

Die Proklamation der neuen Würdenträger fand in Mackendorf statt.

Der neue Schützenkönig von Mackendorf ist Jörg Rosenthal. Proklamiert wurde er auf dem Schützenfest am Wochenende, wie der Schützenverein mitteilt. Seine Begleiter sind Torsten Suplit und Oliver Kuschel. Königin ist Nelli Suplit mit den Begleiterinnen Mirja Ewers und Maren Richter. Zur Kronprinzessin hat sich in diesem Jahr Katharina Große geschossen. Sie wird von Fynn Richter und Julia Herbst begleitet.

In diesem Jahr gibt es mit Karl Markgraf auch wieder einen Silberkönig. Seine Begleiter sind Heinz-Dieter Schulze und Thomas Hoffmeister. Gästekönig wurde Marcel Kamieth aus Rickensdorf mit den Begleitern Holger Klinzmann und Heinrich-Wilhelm Serger.

Jugendkönigin ist Anna Klinzmann. Sie wird von Phil Suplit und Juliane Serger begleitet. Kinderkönig wurde Frederick Markgraf. Seine Begleiter sind Laura Klinzmann und Sarah Kuschel. In diesem Jahr gibt es mit Tobias Herbst nach vielen Jahren wieder einen neuen Fahnenträger. Er wird von Andreas Klinzmann und Alexander Große begleitet.

Der Auftakt des Schützenfestes mit der Disco am Freitag war gut besucht. Am Samstag fand der große Umzug mit dem Spielmannzug Büddenstedt statt. Im Anschluss gab es das Kinderfest und den Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen. Am Samstagabend sorgte das Harz-Heide-Duo für gute Stimmung, und es wurde kräftig getanzt.

Am Sonntagvormittag nahmen die Gastvereine aus Bahrdorf, Papenrode, Rickensdorf und Saalsdorf am Festumzug und anschließendem Katerfrühstück teil, bei dem wiederum das Harz-Heide-Duo für gute Stimmung sorgte.

Nach der Heimbegleitung der Majestäten klang das Schützenfest mit einem gemeinsamen Abendessen im Schützenheim aus.