Stefan Ickert bringt Menschen mit Musik zusammen

Der Abbruch des ersten Aerie-Festivals in diesem Jahr auf dem alten Sportplatz in Querenhorst war wohl eine seiner schwersten Entscheidungen, aber wohl eine, mit der er Verantwortung für mehr als 700 Menschen übernommen hat. Den 28 Jahre alten Stefan Ickert aber alleine mit diesem Festival in Verbindung zu bringen, würde dem ehrenamtlich engagierten Mann nicht gerecht. Er ist ein leiser Arbeiter für die Allgemeinheit, man könnte ihn auch ein Bindeglied zwischen den Generationen nennen. Der Wahl-Querenhorster Ickert hat das Zusammenbringen junger und älterer Menschen zum Ziel seines Engagements erklärt.

Das Mittel zum Zweck waren zunächst kleinere Konzerte zur Weihnachtszeit, immer unter Einbindung lokaler und regionaler Bands. Mit der Zeit entwickelte sich daraus das Festival „Rock in Q“, ein alljährlicher Höhepunkt im November, und: Im nächsten Jahr soll die zweite Auflage des Aerie-Festivals auf der Wiese hinter dem Gemeindezentrum starten. „Es geht nicht darum, Geld zu verdienen. Wir wollen Menschen jeden Alters zusammenbringen und ihnen eine schöne Zeit bieten“, so Stefan Ickert im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit wir meint er jene, die ihm zur Seite stehen, denn allein lasse sich ein Festival nicht stemmen. Seine Aktivitäten versteht er auch als eine Art von Dankeschön an die Querenhorster, allen voran die Faschingsjugend, von denen er sich seit seinem Umzug 2010 in das Dorf voll und ganz angenommen fühlt. Es habe sich eben alles Stück für Stück entwickelt, so Ickert.

Inzwischen ist er ein Netzwerker geworden, lernt stets neue Menschen mit ähnlichen Ansinnen kennen, reist durch Deutschland, um „gut klingende“ Musik für die Festivals zu verpflichten, ein Perfektionist, der das, was er tut, immer auch in Frage stellt. Eines aber ist davon nicht betroffen: Sein Wille, sich weiterhin zu engagieren, um das Dorfleben noch ein Stück attraktiver zu gestalten. In Grafhorst, sagt er, funktioniere die Gemeinschaft noch richtig. Stefan Ickert ist 28 Jahre alt und bei Volkswagen beschäftigt. Sein Ziel, Menschen zusammen zu bringen, erreicht er immer wieder, und das auch weit über Querenhorst hinaus. Aktuell denken er und seine Mitstreiter über einen Contest für junge Bands aus der Region nach.