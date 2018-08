350 Fans feiern in Papenrode ausgelassen den „verrückten Hund“

Am Ende waren wohl mehr Gäste auf den Schützenplatz nach Papenrode gekommen, als die Veranstalter gehofft hatten. Gefühlt deutlich über 350 Frauen, Männer und Kinder feierten am Samstag das 9. Festival „Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt“. Es fand in diesem Jahr erstmals in Papenrode statt. Acht Bands aus der Region rockten dazu bis 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen die Bühne, bei kühlen Temperaturen in der Nacht aber ohne Regen....