SPD-Arbeitsgruppe Bildung: GaBö-Umzug wäre sinnvoll

Foto: Archivfoto: Oliver Bauer

Die Fassadensanierung am Bötschenberg-Gymnasium Helmstedt ist schon einige Jahre her. Für Mensa- und Turnhallen-Bau sowie die Ertüchtigung vieler Funktionsräume müsste der Landkreis erneut viel Geld investieren – oder aber an anderem Ort komplett neu planen.