Viel Zuspruch für „Epilepsie Kids“

Die Gründung der Selbsthilfegruppe Epilepsie Kids in Lelm ist auf unerwartet große Resonanz gestoßen. Das berichtete Initiator Florian Fütterer in einem Telefonat mit unserer Zeitung. Mitte des Monats trafen sich erstmals Eltern mit ihren an Epilepsie leidenden Kindern. Erklärtes Ziel der Gruppe:...