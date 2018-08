14 Frauen und Männer wollen Jäger werden

Lehrgangsleiter Hans-Ulrich Köckeritz begrüßte die Jagdscheinanwärter des neuen Ausbildungskurses der Kreisjägerschaft Helmstedt im Schulungsraum des Tontaubenstandes auf der Helmstedter Masch. 14 Männer und Frauen zwischen 15 und 55 Jahren aus den Landkreisen Helmstedt, Wolfenbüttel und Börde haben sich angemeldet.

Zu Beginn richtete der Kreisjägermeister Henning Thiele seine Grußworte an die Teilnehmer und skizzierte die zeitintensive Ausbildung und die späteren Aufgaben der angehenden Jäger. „Ich bin überzeugt: viel Fleiß und Übung werden Sie am Ende des Lehrganges das Jägerzeugnis überreicht bekommen“, sagte Thiele. Im weiteren Verlauf stellte Köckeritz das Ausbildungsprogramm vor. Die zukünftigen Jäger werden von elf langjährig erfahrenen Ausbildern in Theorie und Praxis geschult. Die Themengebiete des Lehrplanes seien unter anderem Wildtierkunde, Waffenkunde und -handhabung, Naturschutz, Jagd- und Waffenrecht, Wildbrethygiene, Wildkrankheiten, Brauchtum und Jagdhundewesen. Einen bedeutenden Punkt der praktischen Ausbildung nehme die Schießausbildung an Flinte, Büchse und Kurzwaffe unter Leitung von Michael Fricke ein, so Thiele.

Einige der zukünftigen Jäger berichten im Anschluss, dass es in ihren Familien teilweise über Generationen hinweg eine tiefe Verbundenheit mit der Jagd gebe und ihnen daher diese Tradition in die Wiege gelegt sei.