Es funktioniert nur, wenn alle mit anpacken

Kathrin Ebers hat Ideen, packt an, organisiert, kommuniziert, bringt Menschen zusammen – in Frellstedt und in der Samtgemeinde Nord-Elm. Kathrin Ebers ist nominiert bei der Wahl zum Helmstedter des Jahres. „Wir können nicht darauf warten, dass etwas von allein passiert“, sagt Kathrin Ebers so fast...