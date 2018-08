Wie für Schüler das Krankenhaus der Zukunft aussieht

„Es ist normal, verschieden zu sein“ – mit diesem Satz haben sich 24 Schüler der Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt eine Woche lang bei dem Projekt „APZ-Future Trend“ im Awo-Psychiatriezentrum Königslutter beschäftigt. Das gemeinsame Projekt, das 2012 erstmals ausgerichtet wurde, hat laut Mitteilung des APZ zum Ziel, den Schülern einen Einblick in eine psychiatrische Klinik sowie die einzelnen Berufsfelder in der psychiatrischen Versorgung zu vermitteln. Zudem entwickelten die Schüler in Gruppenarbeit kreative und innovative Ideen zur Weiterentwicklung der Pflege, der Mitarbeiteraufgaben oder zur Gestaltung des Geländes.

Am ersten Tag hieß es für die Schüler aber erst mal: Eindrücke sammeln. Dazu sahen sie sich vier verschiedene Stationen der Klinik an und ließen sich viele Fragen von Fachkräften beantworten. „Wir wollen den Schülern den Beruf der Pflege – im Zeitalter des Pflegenotstandes – näher bringen und zur Endstigmatisierung von psychisch Kranken beitragen“, betonte Projektleiter Detlev Huber.

Am zweiten Tag setzten sich die Schüler in drei Gruppen mit dem Oberthema „Der Patient im Krankenhaus der Zukunft“ auseinander und sammelten Vorschläge für Innovationen. Eine „Carewatch“ war die Idee der ersten Gruppe. Dieses Hilfsmittel soll dem Pflegepersonal und den Ärzten und Psychologen den Alltag erleichtern, da sie keine medizinischen Berichte mehr in den Computer eintippen müssen, sondern diese direkt in die Uhr diktieren können.

Das Ergebnis der zweiten Gruppe war ein sogenannter „Parking Spot“. Dieses GPS-Gerät wird zur Parkplatzsuche für Besucher, Patienten und Mitarbeiter eingesetzt.

Ein „Digitales Belegungssystem“ (DBS) entwickelte die dritte Gruppe. Es ist ein App für Ärzte und das Pflegepersonal zur Lokalisierung von Patienten. Dort sind unter anderem die wichtigsten Informationen über Klienten aufgelistet.

Lea Schultz und Michelle Koppmann aus der Klasse 10c äußerten sich zum Ende des Projektes positiv: „In dieser Woche haben wir viele neue Berufe kennengelernt, Vorurteile abgebaut, kreativ im Team gearbeitet und gute Ergebnisse erzielt.“