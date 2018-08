Der Wochenmarkt ist Geschichte

Der Wochenmarkt in Lehre funktioniert auch am neuen Termin nicht. Er wird deshalb gestrichen.

Lehre. Der neue Termin am Donnerstag wird von den Bürgern nicht angenommen. Der Bürgermeister bedauert das Aus.

Der Donnerstagsmarkt in Lehre musste aufgrund fehlender Nachfrage eingestellt werden. „Leider konnte das Angebot nicht genügend Interessenten gewinnen, so dass die Marktbeschicker und die Gemeindeverwaltung diesen Schritt gehen mussten“, wird Timo Dippel vom Ordnungsamt der Gemeinde in einer Mitteilung zitiert.

Mit viel Enthusiasmus hatten laut der Mitteilung die Auszubildenden und Bufdis der Gemeindeverwaltung sich des Projektes „Neuer Wochenmarkt“ angenommen. Auch die Verlegung von Freitagvormittag auf den Donnerstagnachmittag habe nicht den erforderlichen Zuspruch der Bürger finden können. „Es ist traurig. Wir hätten gern wieder einen Markt mit frischen und qualitativ hochwertigen Produkten in Lehre gehabt. Es ist aber auch verständlich, dass die Standinhaber sich zurückziehen, wenn der notwendige Umsatz nicht reinkommt“, bedauert Andreas Busch, Bürgermeister der Gemeinde Lehre die Situation.