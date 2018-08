Waldbrand bei Mariental ist nach 28 Stunden gelöscht

Der Brand im Lappwald bei Mariental ist nach rund 28 Stunden gelöscht. Am Mittwochnachmittag übergab Einsatzleiter Maik Wermuth von der Feuerwehr in Grasleben das betroffene 2,5 Hektar große Areal zurück an den Eigentümer. Das ist die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. 180 Kräfte waren mit...