Ausschuss legt langen Dissens über Feuerwehr-Bedarfsplan bei

Das Thema „Feuerwehr-Bedarfsplan“ hat in der Samtgemeinde Nord-Elm lange die Gemüter erhitzt. Doch nun liegt tatsächlich ein Entwurf vor. Der Feuerschutzausschuss des Samtgemeinderates Nord-Elm empfahl am Dienstag in Süpplingenburg einstimmig, den Bedarfsplan zu beschließen. Noch vor einem Jahr,...