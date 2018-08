Mit Respekt ist jeder sein eigener Held

Mit der Vortragsreihe „Sei dein eigener Held“ versucht der Abenteurer, Ausdauersportler und inzwischen auch als Motivationscoach tätige Joachim Franz, Schüler zu inspirieren, zu begeistern, sich mit ihren Mitmenschen zu beschäftigen. Am Donnerstag in der Helmstedter Lademann-Realschule stand das Thema Respekt im Mittelpunkt. Franz ging gemeinsam mit den Schülern der Klassenstufen acht und neun der Frage nach, was Respekt eigentlich...