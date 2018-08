Wollwinkel – Ladenlokal und Werkstatt

In zwei Wochen will Sonja Leschke in die Schwäbische Alb zu einem ihrer Wolllieferanten fahren und ihr eigenes Schaf treffen. Das heißt Sunny, und Leschke hat für das Tier die Patenschaft übernommen. Am morgigen Sonnabend öffnet die Strickbegeisterte und Wollenthusiastin ihren Wollwinkel an der...