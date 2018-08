Zeugin hilft bei Verfolgung

Am Dienstag wollte die Polizei gegen 13.45 Uhr zwei Jugendliche in der Königslutteraner Innenstadt kontrollieren. Einer der beiden wollte daraufhin mit seinem Fahrrad flüchten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Während einer der beiden Kommissare mit einem Verdächtigen am Ort blieb, rannte sein Kollege dem Flüchtenden hinterher. Eine aufmerksame Zeugin in einem dunklen Auto habe die Situation erkannt, ihre Hilfe angeboten und den Polizeibeamten in ihrem Fahrzeug mitgenommen. Nach kurzer Verfolgungsfahrt hatten sie den Fahrradfahrer eingeholt, und der Polizist konnte den Flüchtigen festnehmen. Es handelte sich um einen Jugendlichen aus Königslutter, bei dem die Beamten ein Gebrauchsutensil für Betäubungsmittel fanden. Der Jugendliche wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Autofahrerin war nach der Festnahme des Jugendlichen davongefahren, ohne dass die Beamten ihre Personalien notieren konnten. Sie möge sich melden unter

(0 53 53)

94105-0.