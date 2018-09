Ex-Helmstedter veröffentlicht zweiten Krimi

Es gehört zu vielen Krimis einfach dazu: Die tiefsten Abgründe lauern dort, wo man sie am wenigsten erwartet. In André Mumots neuestem Roman („Geisternächte“) ist es nicht anders. Gleich zwei Jungen werden da ermordet aufgefunden, und die Spuren führen ausgerechnet zu einer Propsteikantorei in...