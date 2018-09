Feilschen für den guten Zweck

Dorfflohmärkte sind bei den Schnäppchenjägern eine beliebte Sache. Und so mancher wurde am Samstag auch in Papenrode fündig. 41 Haushalte nahmen dort an der jüngsten Auflage des Dorfflohmarktes teil, und: Die allermeisten von ihnen hatten eine Spendendose am Stand stehen. Der Flohmarkt in Papenrode...