Wenn Kinobesucher mit dem Trecker kommen

Es gibt Veranstaltungsformate, die scheinen für den ländlichen Raum einfach prädestiniert. Ein Trecker-Kino zum Beispiel. Die Idee hinter der kultverdächtigen Veranstaltung lehnt sich an die in den 60er Jahren beliebten Autokinos. Nur rollen hier die Kinofans im Trecker an. Der Einfall für dieses...