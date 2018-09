Mischung aus Musik und Brauchtumspflege

„Es sollte mal wieder etwas mit Musik in der Börnekenhalle stattfinden“, hörten Heinrich Köther und seine Mitstreiter aus der Festgemeinschaft „Wir in Lehre“ mehrfach in jüngerer Vergangenheit. Gesagt, getan -- am Sonntag hatte die Festgemeinschaft nun zum Musik-Frühschoppen eingeladen. Die...