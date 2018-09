ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Blaulicht leuchtet am 27.07.2015 in Osnabrück (Niedersachsen) auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa «Kuriose Polizeimeldungen: Die Ordnungshüter 2017 im Einsatz» vom 08.12.2017) Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Bei einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus am Trommelberg in Danndorf haben unbekannte Täter einen Schaden von etwa 1.500 Euro angerichtet. Laut Polizeiinformation ereignete sich die Tat in das Einfamilienhaus im Laufe der letzten Woche. Die Einbrecher hätten zunächst die Tür zum Wintergarten aufgebrochen, um danach in die Räume einzudringen. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich an die Polizei Velpke unter der Rufnummer

(0 53 61) 4 64 60

zu wenden.