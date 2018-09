Einbruch ins Gymnasium – Schaden in fünfstelliger Höhe

Einen Schaden von mindestens 10 000 Euro richteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in das Gebäude des Gymnasiums Julianum in Helmstedt an. Den Ermittlungen der Polizei zufolge stiegen die Täter zunächst durch ein aufgebrochenes Oberlicht auf einem Flachdach des Schulkomplexes an der...