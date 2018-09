Luftgewehrstand in Bahrdorf wird elektronisch

Die Arbeiten am Heim der Bahrdorfer Schützen, speziell am Luftgewehrstand, ziehen sich, aber: Mitte Oktober wollen sie wieder ins Schwarze treffen. Das sagte Jörn Bosse, der zweite Vorsitzende des Vereins am Sonntag im Rahmen einer kleinen Führung über die Baustelle. Seit Mai sanieren und...