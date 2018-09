Einbrecher suchen Kindertagesstätten und Schulen heim

Helmstedt. Unbekannte sind am Wochenende in eine Schule und eine Kita in der Stadt eingebrochen. Nach Polizeiangaben von Dienstag ist der Schaden hoch.

Die eine Tat ereignete sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 6.43 Uhr, in der Straße Ostendorf. Eine Angestellte der dortigen Schule hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten über eine Außentreppe auf ein Vordach. Sie öffneten mit brachialer Gewalt ein Fenster und gelangten ins Innere der Schule. Anschließend durchsuchten sie verschiedene Räume.

Dabei wurden Türen, die den Weg versperrten, gewaltsam geöffnet. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Allein der Schaden, den die Täter durch die Zerstörung angerichtet haben, dürfte sich schon im vierstelligen Bereich bewegen, so die Polizei. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 6.55 Uhr, ereignete sich ein weiterer Einbruch in eine Kita an der Straße Harbker Weg. Hier öffneten Unbekannte gewaltsam eine Zugangstür im rückwärtigen Bereich. In den Räumen wurden Schubladen und Schränke durchwühlt, eine Kamera wurde gestohlen. Eingebrochen wurde außerdem in eine Kita an der Klosterstraße und eine Schule an der Goethestraße. Ein Tatzusammenhang, so die Polizei, ist vorstellbar.

Hinweise:

(0 53 51) 52 10.