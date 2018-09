Wer hat die besseren Ideen in Sachen Kitas?

Erstmals steht der Antrag der CDU Königslutter offiziell zur Beratung in einem Ausschuss an, in dem die Ratsfraktion mehr Kita-Plätze für die Stadt fordert. Der Beratung im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss am morgigen Donnerstag um 18 Uhr im Rathaus ist allerdings schon eine öffentliche...