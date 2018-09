Königslutter. Im AWO Psychiatriezentrum Königslutter ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Derzeit sind mehrere Löschzüge im Einsatz.

Feuer in Königslutter: Zimmer im AWO Psychiatriezentrum brennt

Im AWO Psychiatriezentrum Königslutter ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, befinden sich derzeit mehrere Löschzüge im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll der Brand in einem der Zimmer in der Einrichtung ausgebrochen sein.

Wir aktualisieren den Artikel.