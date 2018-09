Erst Rote-Rosen-Tour, dann mit Planwagen durch die Heide

Zunächst aber ging es nach Angaben des Vereins in die Salzstadt Lüneburg. Höhepunkt, so heißt es in der Pressemitteilung, sei die Rote-Rosen-Stadtführung in Anlehnung an die gleichnamige Fernsehserie gewesen, die in der Stadt gedreht wird.

Bei schönstem Wetter, seien einige der bekannten Drehorte besichtigt worden, die die Stadtführer mit entsprechenden Anekdoten ausgeschmückt hätten. Im Anschluss an ein Mittagessen und einen Bummel durch die gut erhaltene Altstadt Lüneburgs ging es weiter nach Müden/Örtze. Dort war dann schließlich auch der Ausgangspunkt für die besagte Planwagenfahrt.

Mit drei Wagen fuhren die Frauen durch die einzigartige Heidelandschaft zu einem Rastplatz, wo die Teilnehmer aus Hasenwinkel sich mit Kuchen und Kaffee stärkten, bevor es wieder Richtung Ausgangspunkt zurückging. Kleiner Wermutstropfen: Die Heideblüte war durch lange Trockenheit eingeschränkt.