KVG hat neues Betriebsgebäude in Königslutter bezogen

Alexander Hoppe, Bürgermeister der Stadt Königslutter, besichtigte das neue Gebäude. Das dient unter anderem der Vor- und Nachbereitung der Fahrdienste sowie der Pausengestaltung, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

KVG-Geschäftsführer Axel Gierga berichtete Königslutters Bürgermeister von den betrieblichen Vorteilen des örtlichen Standorts, an dem sich nun zehn Mitarbeiter über eine deutlich attraktivere Arbeitsumgebung freuen dürften. Der Standort in Königslutter spiele als Außenstelle des KVG-Betriebshofes Helmstedt eine wichtige Rolle, um betriebliche Abläufe auf mehreren Buslinien einfacher und wirtschaftlicher zu gestalten. Das Betriebsgelände sei Abstellplatz und Einsetzpunkt für sechs Busse. Diese verkehren zum Beispiel durch Königslutters Ortsteile und in die Nachbargemeinden sowie nach Helmstedt oder Wolfsburg, heißt es weiter. Die KVG beschäftigt demnach im Verkehrsgebiet Helmstedt rund 90 Mitarbeiter und befördert ihre Fahrgäste mit 54 Omnibussen. Insgesamt arbeiteten bei der KVG mehr als 400 Menschen. Das bisherige Betriebsgebäude am Standort Königslutter stamme aus dem Jahr 1962. Die Bausubstanz sei schlecht gewesen, daher sei es abgerissen worden.

Die wesentlichen Bauarbeiten fanden während der Sommerferien statt. In dieser Zeit wurden alle Linienfahrten vom Betriebshof in Helmstedt aus vorgenommen. Inzwischen hätten die zehn Mitarbeiter das Gebäude bezogen, kleinere Restarbeiten seien noch ausgeführt worden. KVG-Geschäftsführer Axel Gierga: „Wir wollen motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld mit hoher Aufenthaltsqualität bieten. Damit schaffen wir die Basis, um unsere Fahrgäste auch in den nächsten Jahrzehnten dienstleistungsorientiert ans Ziel zu bringen. Deshalb modernisieren wir derzeit zum Beispiel auch die Sozialanlagen der Betriebshöfe Helmstedt und Wolfenbüttel.“