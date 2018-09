Klinikfeuer Königslutter: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Eines der größtmöglichen Schreckensszenarien ging am Dienstagabend glimpflich aus: Bei dem Feuer im Awo Psychiatriezentrum (APZ) in Königslutter kamen alle Patienten und Mitarbeiter mit einem gehörigen Schrecken davon. Gegen 20.30 Uhr war das Feuer in einem zu dem Moment leeren Zimmer auf der...