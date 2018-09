Königslutter will das Gymnasium

Von Uneinigkeit oder gar Schulstreit kann in Königslutter in Sachen Verlegung des Gymnasiums am Bötschenberg (Gabö) keine Rede sein. Zumindest vermittelten das die Mitglieder des städtischen Schulausschusses, als sie sich am Dienstag eindeutig für eine Umsetzung der Schule nach Königslutter aussprachen. Die Entscheidungsgewalt behält der Kreistag, doch zu dem Sachverhalt muss auch Königslutter gehört werden. Der Verwaltungsausschuss...