Kita Bahrdorf: Rat diskutiert über Neubau

Die Kita in Bahrdorf soll entgegen den ursprünglichen Plänen nicht saniert und erweitert, sondern vollständig neu gebaut werden. So sieht es die Verwaltung vor; die Beschlussvorlage liegt am kommendem Montag dem Rat der Gemeinde vor. Gleichzeitig soll bereits über den neuen Standort der Einrichtung diskutiert worden. Die Verwaltung schlägt hier den östlichen Teil des B-Platzes auf dem Gelände des Sportplatzes in Bahrdorf vor. So ist es...