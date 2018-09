Astrid Voigt-Lehmann – Eine Frau mit Blick für Unsichtbares

Mariental. In Mariental gibt es eine Fachfrau für die unsichtbare Welt. Jene Welt, in der es um Zusammenhänge zwischen Geschehnissen der Gegenwart und der Vergangenheit geht.

Als sich vor einigen Wochen eine selbsternannte Elfenberaterin zusammen mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf der Autobahn 2 auf Ursachensuche für die vielen schweren Verkehrsunfälle machte, glaubten nicht wenige an einen Aprilscherz zur falschen Zeit. „Traurige Energien“ und „Erdwesen“ – für logisch die Fakten abwägende Menschen ist das alles nur Hokuspokus. Was ist dran an der unsichtbaren Welt?

Die vom Menschen geschaffenen Ursachen müssten ohne Zweifel an erster Stelle betrachtet werden, sagt Astrid Voigt-Lehmann aus Mariental dazu. Mit Elfen hat sie zwar nichts am Hut, beschäftigt sich aber mit ganzheitlicher Gesundheitsprävention, und sagt: „Es gibt Zusammenhänge zwischen Geschehnissen der Gegenwart und der Vergangenheit, denn: Alles wird in irgendeiner Form abgespeichert.“

Voigt-Lehmann spricht von morphogenetischen Feldern, sie sind sozusagen das Gedächtnis des Universums, und der Metaphysik, ein Bereich der Philosophie. Das Thema ist reichlich komplex und für den menschlichen Verstand kaum greifbar. „Der soll sich damit auch nicht beschäftigen“, sagt die Expertin. Es gehe um Dinge, die man nicht fassen, sondern nur fühlen könne. Auf dem Weg zur Erklärung beginnt Astrid Voigt-Lehmann mit ganz praktischen Ansätzen, die als Ursache für viele Unfälle dienen: dichter Verkehr, Baustellen, technisches Versagen sowie die Faktoren Zeit und Mensch. Letztere sind demnach entscheidend.

Die Erklärung dafür liefere, so die Expertin für Gesundheitsprävention, die Metaphysik. Eine der Regeln laute: Alles folgt einem System und hängt auf irgendeine Weise zusammen. Das, so Astrid Voigt-Lehmann, gelte auch für vom Menschen Geschaffenes. Und jetzt kommt die Morphogenetik. Sie folge dem Grundsatz, nach dem alle jemals gehegten Gedanken, jedes je gesprochene Wort und alles Handeln gespeichert werden. Das gelte auch für Orte, an denen etwa schlimme Dinge passiert sind, so Voigt-Lehmann. Bildlich gesprochen, bauten sich dort morphogenetische Felder auf. Der Haken: Deren Einfluss auf das aktuelle menschliche Denken und Handeln sei mit dem Verstand nicht wahrnehmbar, denn: „Wir sprechen hier von Abläufen, die im Unterbewusstsein passieren. Ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht“, erklärt Voigt-Lehmann, „wenn wir aber die Zusammenhänge erkennen, verstehen wir auch die Gegenwart.“

Alte Erinnerungen können demnach auch als Störfelder wahrgenommen werden, die sich aber auf verschiedenen Wegen auflösen lassen, aber: Das befreie keinen Menschen von seiner Verantwortung im Hier und Jetzt, könne aber helfen. Übrigens: In Island werden für die Bebauung vorgesehene Flächen vorab nach möglichen Erinnerungsfeldern abgesucht, ganz offiziell. Astrid Voigt-Lehmann warnt indes vor allzu leichtfertiger Verurteilung jener, die sich der Morphogenetik und Metaphysik hingeben: „Wissenschaft, die das vermeintlich Unmögliche nicht zumindest als möglicherweise gegeben betrachten kann, bis sie das Gegenteil beweist, vergibt sich selbst und der Menschheit eine große Chance.“