Schöninger Schulelternrat kritisiert Ablauf des Grundschul-Umbaus

Schulsanierung, Bustransfer, Lehrermangel – der Schulelternrat der Grundschule Schöningen hat in einer Sondersitzung gleich über mehrere Problem-Themen beraten. „Wir mussten darüber diskutieren, weil sie von Müttern an die Öffentlichkeit getragen wurden. Leider wurde der Schulelternrat über diese Themen im Vorfeld nie informiert, so dass dieser auch nicht im Bedarfsfall hätte einschreiten können“, bedauert Jan Fricke, Vorsitzender des...