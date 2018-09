Goldene Kugel der Kirchturmspitze enthält versiegelte Briefe

130 Jahre war der Inhalt der Emmerstedter Kirchenspitze unter Verschluss. Niemand wusste, was sich in der goldenen Kugel, auch Knopf oder Zeitkapsel genannt, befindet. Am Freitag lüftete die St.-Petri-Gemeinde das Geheimnis: Enthalten war eine Metallhülse mit versiegelten Schriftstücken aus dem...