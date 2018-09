Feuerwehr löscht Laubenbrand im Kleingartenverein Driebenberg

Am Kleingartenverein Driebenberg in Königslutter musste die Feuerwehr eine brennende Gartenlaube löschen.

Königslutter. In Königslutter brennt es im Kleingartenverein Driebenberg bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage. Erneut steht eine Gartenlaube in Flammen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Ortsfeuerwehr Königslutter um 4.12 Uhr zu einem Gartenlaubenbrand alarmiert, teilt Feuerwehrsprecher Aygün Erarslan mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass am Kleingartenverein Driebenberg eine Gartenlaube aus ungeklärter Ursache in Vollbrand stand.

Etwa eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Königslutter

„Sofort ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, ist das Brandobjekt mit Hilfe der Wärmebildkamera auf weitere Glutnester und Hitzeentwicklung untersucht worden“, berichtet Erarslan. „Teilweise mussten Nachlöscharbeiten vorgenommen werden.“

Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei seien die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach etwa eineinhalb Stunden wieder eingerückt. Bereits in der vergangenen Woche habe im selben Gartenverein eine Laube gebrannt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Königslutter, Polizei und ein Rettungswagen.