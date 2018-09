Großer Erfolg für die Gläserne Stimmgabel

Der Bornumer Steffen Wagner stellte es am Sonntag um die Mittagszeit am Elmrand an dem kleinen Waldhaus „Diana Ruh“ treffend fest: „Mach was, und die Leute kommen dann auch.“ Diese Vision hatten die Mitglieder der „Gläsernen Stimmgabel“ und die des Bornumer Geschichtsvereins „Dä Born“. So fand nun...