Schadstoffe im Kreis Helmstedt werden später gesammelt

Bei der Planung des Abfuhrkalenders 2018 kam es laut Kreisverwaltung zu einem Übermittlungsfehler mit dem beteiligten Entsorgungsunternehmen. Soll heißen: Die mobile Schadstoffsammlung findet nicht in dieser Woche, sondern erst in der 39. Kalenderwoche, also zwei Wochen später, statt. Um...