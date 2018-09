Dafür sind die öffentlichen Eimer nicht da

Wiederholt wurde zuletzt in den öffentlichen grünen Mülleimern der Gemeinde Lehre Hausmüll entsorgt. Darauf weist die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung hin. Insbesondere an der Nikolaus-Otto-Straße in Flechtorf kommt die illegale Müllentsorgung demnach „einer Verwüstung nahe“. Auch in...