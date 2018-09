Autodiebe stehlen in Lehre zwei teure VW-Busse

Großen Schaden haben Autodiebe in der Nacht zum Freitag in Lehre angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Straße Dornkamp zwei VW-Busse im Gesamtwert von 180 000 Euro gestohlen. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich laut der Mitteilung jeweils um vier Monate alte hochwertige...