Neue Rutsche für das Freibad Räbke wird teurer

Freibad Räbke, Friedhöfe in Süpplingenburg und Warberg und der Sporthallen-Neubau in Warberg – der Bau-, Planungs-, Friedhofs- und Freibad-Ausschuss des Nord-Elm-Samtgemeinderates hatte am Donnerstag ein breites Themenspektrum abzuarbeiten. Entschieden hat der Ausschuss, dass die Ausschreibung für...