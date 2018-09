Grasleben hofft auf 1,2 Millionen Euro für das Freibad

Was für eine Saison: 30 576 Gäste hat das Freibad Grasleben in diesem Jahr gezählt. Und die haben 71 000 Euro an Einnahmen in die Kasse gespült. Alles in allem ein sehr gutes Ergebnis, meinten die Verantwortlichen in einem Gespräch mit unserer Zeitung, Samtgemeindebürgermeister Gero Janze, Ilka...