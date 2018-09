Flechtorf hat eine neue Postfiliale

Nachdem die alte Postfiliale mit dem Lebensmittelgeschäft „Gutkauf“ in Flechtorf geschlossen hat, musste eine neue Möglichkeit gesucht werden, um die Postdienstleistungen in Flechtorf erledigen zu können. Am Mittwoch um Punkt 14.30 Uhr wurde die neue Postfiliale in der Alten Berliner Straße...