Süße Kunstwerke überzeugen auch die Profis

Ihr „Rätselkuchen mit Obst“ hat Zofia Brauer den Sieg beschert: Die versierte Hobby-Bäckerin hat am Samstag den ersten Helmstedter Kuchenwettbewerb des Café am Piepenbrink gewonnen. Dabei war der Gewinnerkuchen, ein sogenannter „Rätselkuchen mit Obst“ eine echte Überraschung. „Der wirkte am Anfang...