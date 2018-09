Einbrecher stehlen in Helmstedt Silberschmuck

Durch die Terrassentür stiegen am frühen Samstagabend Einbrecher in Helmstedt in ein Wohnhaus ein. Die Täter entkamen laut Mitteilung der Polizei mit Silberschmuck von noch unbekanntem Wert. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Vorfall zwischen 17.15 Uhr und 20.45 Uhr in der Wismarer Straße. In...