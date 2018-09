Ein Wochenende und drei Feste

Mächtig was los war am vergangenen Wochenenden in Hoiersdorf. Gleich drei Feste wurden in dem Schöninger Ortsteil gefeiert. Am Samstag, startete das Volksfest mit dem Kinderfest. Die etwa 55 Kinder konnten zweieinhalb Stunden lang viele kostenlose Attraktionen ausprobieren. Jedes Kind konnte sich...