Einbrecher stehlen Schmuck aus Wohnhaus

In ein Wohnhaus sind Unbekannte zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag in Wendhausen eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erbeuteten die Einbrecher mehrere Schmuckstücke. Die Höhe des Schadens stehe aber noch nicht fest. Bei der Aufnahme des Tatortes zeigte sich, dass die...