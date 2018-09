Vorarbeiter schlägt 23-Jährigen in Marientaler Asylunterkunft

Wegen Körperverletzung muss sich ein 35 Jahre alter Beschuldigter nach einem Polizeieinsatz am Sonntagvormittag in der Unterkunft für Asylsuchende in Mariental strafrechtlich verantworten. Das teilte die Polizei mit. Der 35-jährige Vorarbeiter einer Gruppe von Gastarbeitern räumte demnach in seiner polizeilichen Befragung später ein, einen 23-jährigen Südsudanesen geschlagen und getreten zu haben.

Polizei ruft Verstärkung

Zu dem Einsatz kam es laut Polizeiangaben, als der stark alkoholisierte 35-Jährige mit vier weiteren ebenfalls alkoholisierten Arbeitern zu Besuch in die Unterkunft ging und nur zufällig auf den 23-Jährigen traf. Nachdem dieser durch Schläge und Tritte getroffen war, flüchtete er.

Da sich weitere Gastarbeiter mit dem 35-Jährigen solidarisierten, seien vorsorglich Einsatzkräfte aus der Region zusammengezogen worden. Erst mit ihrer Hilfe konnte die Identität von 18 Beteiligten und Zeugen festgestellt werden. Der Hintergrund des Vorfalls ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.