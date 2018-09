Stefan Ickert ist „Helmstedter des Jahres“

Unsere Leser haben entschieden und das Geheimnis ist am Donnerstagabend bei unserer Gala in der St. Marienberg-Kirche gelüftet worden: Stefan Ickert aus Querenhorst ist der „Helmstedter des Jahres 2018“. Durchaus eine kleine Überraschung, denn der 28-Jährige ist ein relativ neues Gesicht auf der Bühne des Ehrenamtes im Kreis Helmstedt. Ein Urgestein im Vergleich dazu ist Hubert Wunsch aus Ahmstorf, der ganz knapp hinter Ickert den zweiten Platz bei unserer erstmals ausgerichteten Wahl belegte. Platz drei im Urteil unserer Leserschaft geht an Elke Stern aus Schöningen.

Der Helmstedter Redaktionsleiter Michael Strohmann machte in seiner Begrüßung deutlich, dass es der Zeitung nicht darum gehe, eine Rangfolge ehrenamtlichen Engagements aufzustellen. „Alle zehn Kandidatinnen und Kandidaten leisten Außergewöhnliches und Unverzichtbares. Sie sind Vorbilder durch und durch. Das ist die Hauptschlagzeile unserer neuen Aktion, heute wie künftig.“

Eine Wahl und der damit verbundene Spannungsbogen sorgten lediglich dafür, so Strohmann weiter, dass eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf das so wichtige Wirken engagierter Menschen gelenkt werde. „Und genau das möchten wir als Zeitung erreichen.“

Die Ehrung der Kandidaten in der Marienberg-Kirche erfolgte im Beisein vieler geladener Gäste, darunter Landrat Gerhard Radeck, die Landtagsabgeordneten Veronika Koch und Jörn Domeier, Propst Detlef Gottwald und Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan, Bürgermeister Wittich Schobert und mehrere seiner Amtskollegen aus anderen Kommunen sowie Claas Schmedtje, Geschäftsführer des BZV-Medienhauses. Eine Laudatio auf die drei Erstplatzierten hielten Stefan Miersch, Direktor des Helmstedter Amtsgerichts, Mechtild von Veltheim, Domina des Klosters St. Marienberg, und Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung.

Zuvor hatten Redaktionsleiter Strohmann und Redakteurin Sebahat Arifi alle übrigen Kandidatinnen und Kandidaten nach vorne gebeten, um ihre Leistungen und ihre Leidenschaft in kurzen Interviews dem Publikum näher zu bringen. Karin Bottke, Kathrin Ebers, Achim Klaffehn, Iris Steiner in Vertretung für Helgard Schäfer-Jahns, Jens Schulze, Verena Teuber und Hans-Rudolf Thieme gewährten aufschlussreiche Einblicke in das enorm vielfältige freiwillige Engagement im Kreis Helmstedt. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgten die Blechbläser der Kreismusikschule (Tubicinum) unter Leitung von Gheorghe Herdeanu.

Über die Reaktionen der Geehrten, die Würdigung ihrer Leistungen und das gesellige Beisammensein im Anschluss an die Gala werden wir ausführlich in unserer Samstagausgabe berichten.